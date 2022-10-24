Глава Ростеха заявил о готовности поставить военным достаточный объем дронов-камикадзе | 360°

Армия 24 октября 2022, 12:10 Глава Ростеха заявил о готовности поставить военным достаточный объем дронов-камикадзе Глава Ростеха Чемезов пообещал поставки военным дронов-камикадзе по заказу РИА "Новости"

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Госкорпорация «Ростех» выполняет условия контрактов в рамках государственного оборонного заказа в полном объеме и часто с опережением графика. После начала специальной военной операции входящие в компанию производства перевели на усиленный режим работы. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Он подчеркнул, что госкорпорация увеличивает объемы производства военной продукции и сокращает сроки поставки.

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«По ряду контрактов досрочно поставили продукцию. Прежде всего бронетехнику, вертолеты, боеприпасы. Ускорились максимально, производства перевели на усиленный режим — в три-четыре смены», — заявил Чемезов.

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Глава Ростеха опроверг мнение, что предприятия оборонно-промышленного комплекса не производят беспилотники. Он напомнил, что концерн «Калашников» (входит в Ростех) делает дроны-камикадзе «Ланцет» и «Куб».

«На роликах из зоны специальной военной операции есть примеры их успешного применения. Мы готовы поставлять их в необходимых объемах, если будет заказ», — добавил Чемезов.

Кадры с ударами российских беспилотников «Ланцет» про колонне бронетехники украинских войск ранее показало Минобороны России.

Производством ударных беспилотников-камикадзе занимается компания ZALA Aero (входит в Ростех). Дроны оснастили сразу несколькими системами наведения с возможностью передачи изображения будущей цели. «Ланцет» способен нанести поражение в радиусе 40 километров.