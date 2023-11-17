Армия 17 ноября 2023, 15:45 Глава ракетных войск Клименко поздравил подчиненных с наступающим праздником РИА «Новости»

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Российские артиллеристы и ракетчики проявили доблесть и мужество, став частью ратной истории страны. Об этом газете «Красная звезда» заявил новый начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Дмитрий Клименко.

Он поздравил личный состав и ветеранов с предстоящим профессиональным праздником и пожелал им здоровья и новых успехов в службе.

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Генерал-лейтенант отметил, что ракетчики и артиллеристы успешно решают поставленные задачи в ходе СВО.

«Уверен, что личный состав ракетных войск и артиллерии достойно продолжает и дальше будет приумножать традиции нашего родного рода войск», — указал Клименко.

Ранее российские военнослужащие с помощью авиации и артиллерии нанесли удар по ВСУ в разных районах ДНР. На Южно-Донецком направлении украинская армия потеряла около 70 боевиков, а также пять минометных расчетов.