Глава Пентагона признал отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
По его словам, несколько лет назад, когда Штаты «однозначно лидировали», в Вашингтоне «взяли паузу» в том, что касается этих технологий.
«Теперь мы в роли догоняющего», — заявил глава Минобороны на форуме безопасности в Калифорнии, который организует Фонд имени Рональда Рейгана.
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Эспер добавил, что министерство вкладывает максимум средств, чтобы гарантировать, что США получат преимущество в гиперзвуковых вооружениях.
В октябре Фонд имени Рейгана провел соцопрос среди военнослужащих и членов их семей. В ходе исследования 46% респондентов заявили, что рассматривают Россию в качестве союзника. При этом в целом среди американцев этой точки зрения придерживаются лишь 28%, сообщал «Голос Америки».
По мнению авторов опроса, позитивные взгляды на РФ могут быть «обусловлены республиканцами, которые отреагировали на положительные отклики о России президента Трампа».