Глава Минобороны рассказал о порядке вакцинирования от коронавируса в армии РФ

«Да, мы определили круг тех, кого надо прививать потому, что у нас же многие уходят. Ну, скажем, корабли дальней морской зоны, подводный флот. Там экипаж ушел, и, если экипаж заболел, нам что, возвращать экипаж?» — задался вопросом министр.

Он напомнил и о тех, кто несет фактически круглосуточное дежурство. В частности, речь идет о ракетных войсках стратегического назначения.

По словам Шойгу, нельзя допустить, чтобы эти военные были подвергнуты тому, чтобы «хоть на йоту» ослабить обороноспособность России.