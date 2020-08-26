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    26 августа 2020, 10:25

    Глава Минобороны рассказал о порядке вакцинирования от коронавируса в армии РФ

    Артур Блянихов

    Глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу заверил сайт телеканала «Звезда», что прививку от коронавируса получат военнослужащие российской армии в обязательном порядке.

    «Да, мы определили круг тех, кого надо прививать потому, что у нас же многие уходят. Ну, скажем, корабли дальней морской зоны, подводный флот. Там экипаж ушел, и, если экипаж заболел, нам что, возвращать экипаж?» — задался вопросом министр.

    Он напомнил и о тех, кто несет фактически круглосуточное дежурство. В частности, речь идет о ракетных войсках стратегического назначения.

    По словам Шойгу, нельзя допустить, чтобы эти военные были подвергнуты тому, чтобы «хоть на йоту» ослабить обороноспособность России.

    Новости SMI.FM