Глава Минобороны рассказал о контрактах в рамках форума «Армия-2020»

Шойгу заметил, что контрактная работа происходит из форума в форум, и многие соглашения были заключены два или три года назад, а некоторые зарождаются только сегодня. Сейчас речь идет о 39 контрактах, общая сумма которых составляет около триллиона ста шестидесяти миллиардов.

«Это сложная техника, разная техника. Самое главное, что мы перешли не к приобретению единичных экземпляров или хотя бы мелких партий. Сегодня это такие контракты, когда мы закупаем крупные серии», — обратил внимание министр.