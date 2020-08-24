Глава Минобороны рассказал о контрактах в рамках форума «Армия-2020»
Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу рассказал сайту телеканала «Звезда», какова общая сумма контрактов, которые министерство заключило с предприятиями ОПК в рамках Международного военно-технического форума «Армия».
Шойгу заметил, что контрактная работа происходит из форума в форум, и многие соглашения были заключены два или три года назад, а некоторые зарождаются только сегодня. Сейчас речь идет о 39 контрактах, общая сумма которых составляет около триллиона ста шестидесяти миллиардов.
«Это сложная техника, разная техника. Самое главное, что мы перешли не к приобретению единичных экземпляров или хотя бы мелких партий. Сегодня это такие контракты, когда мы закупаем крупные серии», — обратил внимание министр.