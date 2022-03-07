Глава ЛНР доложил об освобождении большей части территории республики

Почти вся территория ЛНР, «большая ее часть», освобождена, рассказал глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в эфире «России 1». Оставшиеся населенные пункты взяты в кольцо.

«Еще мы не освободили достаточно серьезный укрепрайон — Северодонецк, рубеж на Лисичанск. Они практически взяты в кольцо», — рассказал Пасечник.

Ранее в Луганске произошел крупный пожар на нефтебазе. Возгорание случилось из-за ракетного удара украинских войск, сообщили «Известия» со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

Как пишет «Газета.ru», председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе. Он дал соответствующее поручение следователям центрального аппарата ведомства. Кроме того, глава СК попросил в срочном порядке предоставить доказательства для установления причастных к этому обстрелу лиц. Пока нет информации о возможных жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры.