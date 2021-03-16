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    16 марта 2021, 10:00

    Глава Крыма допустил вероятность локальных провокаций на границе с полуостровом

    Полина Петрова

    Глава Крыма Сергей Аксенов допустил заброску Киевом диверсионных групп на полуостров, написало РИА «Новости».

    Глава Крыма допустил вероятность локальных провокаций на границе с полуостровом

    Он не исключил, что на границе с Крымом, а также в Донбассе есть вероятность локальных провокаций. Так власти Украины могут попытаться дестабилизировать ситуацию. По мнению Аксенова, побуждать на это Киев будут из США, сообщил сайт «Русская планета».

    Как считает глава Крыма, никакого смысла в этой тактике нет, ведь республика и вся Россия находятся под хорошей защитой.