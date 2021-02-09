Глава «Калашникова» рассказал о создании смарт-ружья для молодежи

Глава «Калашникова» Дмитрий Тарасов рассказал, для чего компания создала смарт-ружье МР-155 Ultima. Он считает, что гаджет привлечет внимание нового поколения.

Ружье создано для обучения стреляющего. На нем стоит процессор со счетчиком выстрелов, компасом и видеозаписью. Оружие можно синхронизировать с мобильным телефоном. Об этом сообщил Дмитрий Тарасов во время интервью с журналистом РБК.

«Задача — привлечь ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них. Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь хипстеров, поколение Z», — заявил Тарасов.

Группа компаний «Калашников» первое в России смарт-ружье представила на форуме «Армия» в прошлом году. Оружие с футуристическим дизайном специалисты разработали на базе классического самозарядного ружья MP-155. На нем установлены коллиматорный прицел и дисплей для синхронизации с мобильными девайсами. Ружье можно модифицировать под запросы клиента за счет модульной конструкции.

Ориентировочная стоимость гаджета — 100 тысяч рублей.