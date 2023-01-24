Армия 24 января 2023, 03:44 Глава Генштаба назвал главные угрозы для безопасности России Глава Генштаба Герасимов: стремление НАТО расшириться является угрозой безопасности России РИА «Новости»

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Желание и попытки НАТО расшириться, а также использование Украины для ведения гибридной войны являются угрозами для военной безопасности России. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в интервью газете «Аргументы и факты».

Он рассказал, что план развития Вооруженных сил должен предусматривать конкретные мероприятия для обеспечения обороны государства. План утверждается президентом и может быть скорректирован при изменении обстановки в мире, в том числе при возникновении новых угроз, направленных на безопасность населения.

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«На сегодня такими угрозами стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны», — сказал Герасимов.

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Как рассказал генерал, для нейтрализации этих угроз высшее руководство страны приняло решение создать Московский и Ленинградский военные округа, сформировать три мотострелковых дивизии в Запорожье и Херсонской области, а также армейский корпус в Карелии.