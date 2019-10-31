Гиперзвуковые ракеты «Циркон» установят на корвет «Гремящий»

«„Циркон“ обязательно будет», — отметил глава государства.

Разработчик оценил заводские испытания корвета «Гремящий» Подробнее

С таким заявлением Путин выступил в Калининграде во время посещения корвета «Гремящий» и судостроительного завода «Янтарь». В ответ на эти слова министр обороны Сергей Шойгу улыбнулся и кивнул головой.

Российский лидер поднялся на борт боевого надводного военного корабля. Там он осмотрел помещения и ознакомился с системами вооружения. Командир корвета, капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал Путину об особенностях управления кораблем. Особое внимание в своей речи офицер обратил на переднюю часть «Гремящего». В этом отсеке расположены пусковые контейнеры крылатых ракет «Калибр». В дальнейшем там могут быть установлены новейшие ракеты «Циркон».

О планах создания противокорабельных ракет с особыми характеристиками «Циркон» Путин объявил в феврале. Проект включает разработку ракеты, которая развивает скорость полета до девяти тысяч километров час. Дальность — более тысячи километров. «Циркон» будет способен поражать наземные и надводные цели.

Подобными ракетами оснастят надводные корабли и многоцелевые атомные подводные лодки «Ясень-М» и «Хаски». Перехватить такую ракету действующими средствами защиты невозможно, сообщают эксперты.