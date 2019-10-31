  • Гиперзвуковые ракеты «Циркон» установят на корвет «Гремящий»

    31 октября 2019, 20:14

    Алена Макаренко

    Новую российскую гиперзвуковую морскую ракету «Циркон» примут на вооружение. Ею оснастят корвет «Гремящий». Об этом рассказал президент России Владимир Путин, его процитировал «Интерфакс».
    Гиперзвуковые ракеты «Циркон» установят на корвет «Гремящий»

    «„Циркон“ обязательно будет», — отметил глава государства.

    Разработчик оценил заводские испытания корвета «Гремящий»

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    С таким заявлением Путин выступил в Калининграде во время посещения корвета «Гремящий» и судостроительного завода «Янтарь». В ответ на эти слова министр обороны Сергей Шойгу улыбнулся и кивнул головой.

    Российский лидер поднялся на борт боевого надводного военного корабля. Там он осмотрел помещения и ознакомился с системами вооружения. Командир корвета, капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал Путину об особенностях управления кораблем. Особое внимание в своей речи офицер обратил на переднюю часть «Гремящего». В этом отсеке расположены пусковые контейнеры крылатых ракет «Калибр». В дальнейшем там могут быть установлены новейшие ракеты «Циркон».

    О планах создания противокорабельных ракет с особыми характеристиками «Циркон» Путин объявил в феврале. Проект включает разработку ракеты, которая развивает скорость полета до девяти тысяч километров час. Дальность — более тысячи километров. «Циркон» будет способен поражать наземные и надводные цели.

    Подобными ракетами оснастят надводные корабли и многоцелевые атомные подводные лодки «Ясень-М» и «Хаски». Перехватить такую ракету действующими средствами защиты невозможно, сообщают эксперты.