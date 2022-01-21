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    21 января 2022, 11:06

    Гиперзвуковые ракеты «Авангард» поступили в распоряжение российской армии

    Полина Гребенщикова

    Российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    «Авангард» поставили ракетному полку под Оренбургом на смену ракетам «Воевода». Новые ракеты значительно быстрее и способны разгоняться до 27 махов, а боевой блок «Авангарда» не движется по баллистической траектории, а способен маневрировать на гиперзвуке, что делает его почти неуязвимым.