Гиперзвуковые ракеты «Авангард» поступили в распоряжение российской армии

Российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Авангард» поставили ракетному полку под Оренбургом на смену ракетам «Воевода». Новые ракеты значительно быстрее и способны разгоняться до 27 махов, а боевой блок «Авангарда» не движется по баллистической траектории, а способен маневрировать на гиперзвуке, что делает его почти неуязвимым.