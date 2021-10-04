Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые запустили из-под воды

Атомная подлодка «Северодвинск» впервые выполнила пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из-под воды. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщило РИА «Новости».

ВМФ России впервые провел испытательный пуск ракеты «Циркон» из-под воды. Пуск был произведен с борта подлодки «Северодвинск» на глубине 40 метров в акватории Белого моря. Ракета успешно поразила условную мишень в Баренцевом море.

В Минобороны РФ ранее также сообщили о первом пуске «Циркона» с борта субмарины. Ракета была запущена из надводного положения. Она поразила условную цель противника в акватории Баренцева моря. Испытания признали успешными. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам.

Военный эксперт Виктор Баранец ранее объяснил «360», в чем уникальность ракеты «Циркон». Обозреватель отметил, что вскоре она может поступить на вооружение Военно-морского флота РФ.

Капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «360» предположил, что прошедшие испытания станут последними перед принятием «Циркона» в состав ВМФ.