Армия 27 января 2023, 12:09 Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение ВМФ России уже в этом году НПО машиностроения: гиперзвуковая ракета «Циркон» поступит на вооружение РФ в 2023 году Пресс-служба Минобороны

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Гиперзвуковая ракета «Циркон» надводного базирования поступит на вооружение Военно-морского флота России уже в этом году, сообщил представителям прессы гендиректор, генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов. Об этом написал ТАСС.

Леонов пояснил, что ракета производится серийно, вопрос ее принятия на вооружения является «чисто организационным». Сейчас проходят стандартные процедуры, идет оформление необходимых документов.

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Ранее Минобороны России сообщало, что дальность «Циркона» достигает 900 километров. Гендиректор предприятия ответил, что эта дальность «не максимальная», но развернуто беседовать о технических характеристиках не стал, пояснив, что «более расширенно говорить не принято».

Реутовское НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») разработало и производит упомянутую ракету. Первые ее испытания с подводного носителя уже состоялись. Немецкие СМИ предположили, что мощные «Цирконы» станут «кошмаром» для Запада.