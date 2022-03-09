Гиганты цвета хаки. Мощный марш российской колонны показало Минобороны

Кадры, где колонна бронированной техники Вооруженных сил России совершает марш в назначенный район в рамках спецоперации попали в Сеть. Их опубликовало Минобороны России.

«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции продолжают продвижение в районы выполнения задач по блокированию и взятию под контроль районов на территории Украины, занятых националистами батальонов территориальной обороны и нацбатов», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны РФ опубликовало приказ нацгвардии Украины о подготовке к наступлению в Донбассе в марте 2022 года. Об этом написал RT. Документ предназначался для командующих киевского, западного и южного одесского территориальных управлений нацгвардии Украины.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин одними из главных задач назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.