Герой спецоперации «Z» Сергей Ванчугов точным ударом уничтожил РСЗО противника | 360°

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23 сентября 2022, 02:21

Герой спецоперации «Z» Сергей Ванчугов точным ударом уничтожил РСЗО противника

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В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах российских солдат, совершенных ими в ходе военной спецоперации на Украине. Один из них — младший сержант Сергей Ванчугов — уничтожил РСЗО противника.

В ходе контрбатарейной борьбы наводчик орудия Ванчугов, грамотно проведя расчеты, огнем из артиллерийского орудия уничтожил вражескую реактивную систему залпового огня на огневой позиции.

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Уничтожение боевой машины РСЗО сковало дальнейшие действия врага. Это позволило российским подразделениям перегруппировать свои силы.

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С другими историями о подвигах наших солдат можно познакомиться на странице «Герои Z» сайта Минбороны.

Авторы:

Специальная военная операция РФ на Украине

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