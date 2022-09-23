Герой спецоперации «Z» Сергей Ванчугов точным ударом уничтожил РСЗО противника | 360°

Армия 23 сентября 2022, 02:21 Поделиться Telegram

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Viber Герой спецоперации «Z» Сергей Ванчугов точным ударом уничтожил РСЗО противника Минобороны РФ

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В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах российских солдат, совершенных ими в ходе военной спецоперации на Украине. Один из них — младший сержант Сергей Ванчугов — уничтожил РСЗО противника.

В ходе контрбатарейной борьбы наводчик орудия Ванчугов, грамотно проведя расчеты, огнем из артиллерийского орудия уничтожил вражескую реактивную систему залпового огня на огневой позиции.

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Уничтожение боевой машины РСЗО сковало дальнейшие действия врага. Это позволило российским подразделениям перегруппировать свои силы.

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С другими историями о подвигах наших солдат можно познакомиться на странице «Герои Z» сайта Минбороны.

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