Герой России Роман Шадрин скончался в Екатеринбурге

Герой России, ветеран Чеченской войны Роман Шадрин умер в реанимации в Екатеринбурге. Ему было 54 года.

«У Романа Александровича была онкология, сделали операцию, и здоровье, наверное, не выдержало, но точных обстоятельств я не знаю», — рассказал E1.ru близкий друг Романа Шадрина Серик Султангабиев.

Позже информацию о смерти Героя России подтвердила его жена Наталья. У Шадрина остались четверо сыновей, младшему из них — меньше года.

Роман Шадрин в годы Первой чеченской войны командовал 68-м отдельным разведывательным батальоном. Подразделение под его руководством в январе 1995 года захватило и больше суток удерживало ключевой объект — здание главпочтамта. Также он вместе со штурмовой группой обеспечил взятие войсками здания бывшего обкома.

За мужество и героизм ему указом президента РФ присвоили звание Героя России. После службы в армии он стал депутатом городской думы и директором ЦПКиО, в последнее время возглавлял организацию «Герои России».