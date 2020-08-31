Герой России объяснил, благодаря чему отечественный ОПК способен противостоять санкциям

«Я думаю, во-первых, это, конечно, задел Советского Союза и советского ОПК», — заметил Климов.

Среди других факторов он выделил профессиональный труд конструкторов и коллективов, а также вливание денежных средств со стороны государства и его забота об обороноспособности России.