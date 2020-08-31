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    31 августа 2020, 20:41

    Герой России объяснил, благодаря чему отечественный ОПК способен противостоять санкциям

    Артур Блянихов

    Герой России и референт замглавы оборонного ведомства России Рустем Климов рассказал, за счет чего отечественный ОПК (оборонно-промышленный комплекс) может противостоять санкциям Запада. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    «Я думаю, во-первых, это, конечно, задел Советского Союза и советского ОПК», — заметил Климов.

    Среди других факторов он выделил профессиональный труд конструкторов и коллективов, а также вливание денежных средств со стороны государства и его забота об обороноспособности России.

    Новости SMI.FM