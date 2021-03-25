Герой РФ Перминов рассказал, что песни Моргенштерна не актуальны в армии

Ветеран МВД, Герой России, депутат Госдумы Дмитрий Перминов рассказал, как проходил срочную службу Росгвардии с 1998 по 2000 годы. Одними из самых счастливых его воспоминаний стали песни под гитару, написало РИА ФАН.

Как считает мужчина, армия является хорошей школой жизни. Он не любит вспоминать смертельно опасные ситуации и старается удерживать в голове добрые моменты. Перминов рассказал, что, когда ехал с операции в Дагестане, с его колонной БТР сравнялась машина «Нива» с прицепом. На ней ехали люди с бахчи. Местные ребята кричали солдатам слова поддержки.

Кроме этого, офицер спецназа с теплом в душе вспоминает, как после тяжелого дня сослуживцы собирались вечером и пели под гитару.

«Трудно передать словами, что я чувствовал в те минуты после пережитого днем. Ощущение, что ты частица единого, сильного и мощного. Это незабываемо. Нам песня строить и жить помогает. Песня помогает и воевать. Правда, с песней Моргенштерна в бой не пойдешь», — отметил Дмитрий.

Армейцы пели «Группу крови» Виктора Цоя и песни Игоря Талькова.