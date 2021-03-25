facebook_pixel
    25 марта 2021, 17:40

    Герой РФ Перминов рассказал, что песни Моргенштерна не актуальны в армии

    Полина Петрова

    Ветеран МВД, Герой России, депутат Госдумы Дмитрий Перминов рассказал, как проходил срочную службу Росгвардии с 1998 по 2000 годы. Одними из самых счастливых его воспоминаний стали песни под гитару, написало РИА ФАН.

    Герой РФ Перминов рассказал, что песни Моргенштерна не актуальны в армии

    Как считает мужчина, армия является хорошей школой жизни. Он не любит вспоминать смертельно опасные ситуации и старается удерживать в голове добрые моменты. Перминов рассказал, что, когда ехал с операции в Дагестане, с его колонной БТР сравнялась машина «Нива» с прицепом. На ней ехали люди с бахчи. Местные ребята кричали солдатам слова поддержки.

    Кроме этого, офицер спецназа с теплом в душе вспоминает, как после тяжелого дня сослуживцы собирались вечером и пели под гитару.

    «Трудно передать словами, что я чувствовал в те минуты после пережитого днем. Ощущение, что ты частица единого, сильного и мощного. Это незабываемо. Нам песня строить и жить помогает. Песня помогает и воевать. Правда, с песней Моргенштерна в бой не пойдешь», — отметил Дмитрий.

    Армейцы пели «Группу крови» Виктора Цоя и песни Игоря Талькова.