Героизм под огнем противника. Участников спецоперации наградили за мужество

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин наградил участников спецоперации за проявленные мужество и героизм. Военнослужащим вручили медали «За отвагу», Суворова и Жукова.

Лапин лично поблагодарил каждого из них за проявленную доблесть. Также генерал-полковник отметил тяжелые условия, в которых военнослужащие выполняли задачи.

После церемонии награждения Лапин обратился к военнослужащим со словами благодарности.

«Вы, проявив мужество, отвагу, смелость, огневую выучку, которая позволила существенно снизить огневой потенциал противника, в этом ваша заслуга и роль, поэтому я сегодня имею огромную честь выйти вместе с вами и наградить высокими государственными наградами, — сказал он.

Известно о героизме одного из награжденных. Сержант Андрей Р. был частью сводной понтонной роты. Он выполнял задачи, целью которых было своевременное и быстрое форсирование личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации.

Андрей руководил наведением понтонной переправы через реку Десна. Также он управлял буксирно-моторным катером, принимал участие в сборке ленты моста, руководил разгрузкой материальной части понтонного парка на воду и наводил наплавной мост. Часть задач сержант выполнял под непрерывным минометным огнем ВСУ.