Герои Z. Минобороны РФ показало видео об участниках спецоперации на Украине

Минобороны РФ выложило в соцсетях очередное видео, посвященное участникам российской спецоперации на Украине. В коротком ролике видно, как бойцы после команды «Приготовиться!» садятся в машины, заряжают оружие и наносят удар по технике противника.

В конце ролика, размещенного с хештегом #ГероиZ, на экране появляется надпись: «Zадача будет Vыполнена». Всего за час видео во «ВКонтакте» собрало более 300 лайков, а в Telegram на него отреагировали свыше 1,7 тысячи пользователей.

Про данным Минобороны, буква Z означает «За победу», а знак V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Все эти расшифровки имеют отсылки к кинематографу, в том числе к фильму «Брат-2».

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин вручил ордены Мужества бойцам, отличившимся во время спецоперации. Награждение прошло в госпитале. Всего вручено девять орденов. Фомин назвал награжденных «настоящими мужчинами, настоящими воинами, продолжателями славных боевых традиций наших дедов и отцов».