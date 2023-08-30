Армия 30 августа 2023, 11:08 Германия обучит 10 тысяч солдат ВСУ до конца 2023 года Минобороны ФРГ: в Германии 10 тыс. военных ВСУ пройдут обучение Ministry of Defense of Ukraine

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Германия к концу текущего года обучит 10 тысяч солдат ВСУ на своей территории. Так ФРГ продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом заявила статс-секретарь в Минобороны страны Зимтье Меллер на неформальном заседании министров обороны и иностранных дел 27 стран Евросоюза. Ее слова привел ТАСС.

Меллер подчеркнула, что в качестве помощи украинской стороне Германия решила не только отправлять вооружение, но и проводить обучение на территории ФРГ.

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«К концу года мы планируем обучить 10 тысяч солдат, чтобы таким образом полностью поддержать и укрепить способность Украины к сопротивлению», — объяснила статс-секретарь в Минобороны.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на западных инструкторов указала на главную проблему в обучении солдат ВСУ. По данным издания, нехватка грамотных переводчиков сильно осложнила этот процесс. Также инструкторы пожаловались, что киевский режим направляет к ним военных, возраст и физические способности которых сильно различаются.