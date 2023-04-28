Армия 28 апреля 2023, 11:03 Германия объявила сроки поставки 80 дополнительных танков на Украину Министр обороны ФРГ Писториус: с середины 2023 года на Украину поставят 80 танков Leopard РИА «Новости»

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Украина получит до 80 танков Leopard 1. Обучение военных уже стартовало, а поставки техники начнут в середине 2023 года. Министр обороны Германии Борис Писториус сказал об этом в интервью испанской газете La Vanguardia.

Он заявил, что ФРГ сдержала свое обещание — передала в марте 18 современных Leopard 2A6, 40 боевых машин пехоты Marder, запчасти и боеприпасы к ним. Участники встреч контрактной группы на базе Рамштайн также договорились создать в Польше центр технического обслуживания Leopard 2. Министр заявил, что это поможет поддерживать боеспособность переданной техники. Недавно началась поставка основных боевых танков Leopard 1A5 и подготовка сотни украинских военных работе с ними.

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«Это результат инициативы стран совместно с Германией. <…> Поставка до 80 основных боевых танков Leopard 1 начнется в середине года», — сказал Борис Писториус.

Из-за спецоперации на Украине Германия, по словам министра, нарушила свое многолетнее табу на поставку вооружений в зону конфликтов. Он назвал ФРГ главным сторонником киевского режима в Евросоюзе и следующим после США и Великобритании. Украинская армия получила системы противовоздушной обороны, танки, артиллерию, оборудование для саперов и боеприпасы.

В Германии обсуждали поставку Leopard 1 для Украины из промышленных запасов компаний Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Главной проблемой стала нехватка боеприпасов к ним.