Герасимов рассказал о желании Россия и США пролонгировать СНВ-3

Россия и США заинтересованы в пролонгации договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а также в предсказуемости развития ядерных сил друг друга, заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он напомнил, что единственным международным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в сфере контроля над вооружениями на сегодняшний день остается Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Герасимов отметил, что Россия и США готовы к пролонгации соглашения.

«Оба государства заинтересованы в предсказуемости в отношении развития ядерных сил другой стороны. Наличие мер контроля такую предсказуемость обеспечивает», — сказал Герасимов на Московской международной конференции. Его процитировал ТАСС.

Глава Генштаба добавил, что НАТО продвигает свою инфраструктуру к российским границам. В приоритете организации размещение передовых формирований на территории новых членов Североатлантического альянса.

Соединенные Штаты создают передовые военные группировки для усиления своего влияния не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заметил Герасимов.