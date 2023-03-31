Армия 31 марта 2023, 05:34 Генштаб ВС России заявил об отсутствии планов проведения второй волны мобилизации Контр-адмирал Цимлянский: в Генштабе ВС РФ нет планов проведения второй волны мобилизации РИА «Новости»

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В планах Генштаба ВС России нет проведения второй волны мобилизации, заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, отметил ТАСС. Добровольцев и уже призванных россиян, но его словам, хватает для выполнения задач.

«Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации», — сказал Цимлянский.

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Минобороны, по словам контр-адмирала, расширило сеть пунктов отбора контрактников. Он объяснил это тем, что сегодня значительно возросло количество россиян, которые решили добровольно поступить на военную службу по контракту. В связи с этим число инструкторов для работы с кандидатами также увеличено, добавил Цимлянский.

Ранее власти Москвы сообщили, что столичные военкоматы проводят плановую работу в рамках весеннего призыва, что никак не связано с мобилизацией и спецоперацией. Как пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, подобного рода слухи раздувают провокаторы. Столичный градоначальник назвал их «чисто вражеской работой».

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва россиян на военную службу 1 апреля. Призыву подлежат россияне, которые не пребывают в запасе. В общей сложности с 1 апреля по 15 июля планируется отправить на службу порядка 147 тысяч человек.