Генштаб сообщил о 15 тысячах добровольцах в России с начала СВО | 360°

01 ноября 2022, 09:56
Генштаб сообщил о 15 тысячах добровольцах в России с начала СВО
Генштаб: в России с начала СВО в добровольческие отряды записались более 15 тысяч человек
Более 15 тысяч человек записались в добровольческие отряды в России с начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил начальник второго управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил России Александр Туляганов, передало РИА «Новости».
«В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тысяч человек», — сказал он на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам при обсуждении закона о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам-участникам СВО.
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Речь идет как о добровольцах, отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто обратился в военкоматы по собственному желанию.
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Ранее на сайте «Объясняем.рф» рассказали, что проходящие срочную службу в армии не могут отказаться от нее ради отправки добровольцем в зону спецоперации. Но срочную службу можно заменить военной службой по контракту.
Специальная военная операция РФ на Украине
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