Генштаб сообщил о 15 тысячах добровольцах в России с начала СВО | 360°

Важное 01 ноября 2022, 09:56 Генштаб сообщил о 15 тысячах добровольцах в России с начала СВО Генштаб: в России с начала СВО в добровольческие отряды записались более 15 тысяч человек Пресс-служба Минобороны

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Более 15 тысяч человек записались в добровольческие отряды в России с начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил начальник второго управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил России Александр Туляганов, передало РИА «Новости».

«В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тысяч человек», — сказал он на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам при обсуждении закона о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам-участникам СВО.

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Речь идет как о добровольцах, отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто обратился в военкоматы по собственному желанию.

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Ранее на сайте «Объясняем.рф» рассказали, что проходящие срочную службу в армии не могут отказаться от нее ради отправки добровольцем в зону спецоперации. Но срочную службу можно заменить военной службой по контракту.