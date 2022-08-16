Генштаб России предупредил об опасной активности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

США поставили перед собой цель разрушить выстроенную безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через увеличение своей группировки и размещение баллистических ракет. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на Московской конференции по международной безопасности на форуме «Армия-2022» выступил первый заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

Он напомнил, что на сегодня военная группировка США в Азиатско-Тихоокеанском регионе насчитывает около 400 тысяч человек. Но Пентагон ведет работу по ее увеличению и усилению ударной силы.

«Прорабатывается возможность размещения баллистических ракет средней дальности на территории азиатских государств, прежде всего в Японии», — заявил Познихир.

Генерал отметил, что сейчас речь идет, по сути, о реализации планов американцев по взятию под контроль западной части Тихого океана. В частности, к 2028 году Пентагон намерен разместить там две бригады с высокоточным оружием и гиперзвуковыми ракетами.

«Они смогут наносить поражение особо важным объектам на территории Дальнего Востока, что создает угрозу военной безопасности Российской Федерации», — подчеркнул Познихир.

Он добавил, что в качестве пункта размещения ракет рассматриваются аэродром и склады в районе японского острова Ио.

По его словам, США намерены полностью разрушить выстроенный диалог о безопасности между странами — членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и разделить пространство в Азиатско-Тихоокеанском регионе.