Генштаб России опроверг информацию о мобилизации студентов-очников | 360°

Армия 22 сентября 2022, 21:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Генштаб России опроверг информацию о мобилизации студентов-очников Генштаб ВС РФ: ни о каких мобилизациях студентов-очников речи не идет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Студентов-очников, обучающихся в вузах, ни мобилизация, ни призыв не коснутся, речи об это не мне идет. Такое заявление сделал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, его слова процитировало РИА «Новости».

«Хочу упредить вопросы, которые могут в связи с этим возникнуть — ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет. Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет», — заявил Цимлянский.

Реклама

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, проходили службу в рядах Вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, сказал глава государства в обращении к россиянам.

Реклама

Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, как будет проходить мобилизация. По его словам, призывать сразу всех 300 тысяч резервистов не будут, это плановая работа.

0 0 0 0 0 1