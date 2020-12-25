Генштаб предупредил о росте риска кибератак на ядерные объекты
«Военное противоборство распространяется на киберпространство и космос, в результате повышаются риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в функционирование систем управления и обеспечения применения ядерного оружия», — привела слова Герасимова пресс-служба Минобороны.
Начальник Генштаба подчеркнул, что в подобной ситуации ядерное сдерживание становится главным элементом обеспечения военной безопасности страны. Он напомнил, что взгляды властей на этот вопрос изложены в «Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания». Этот документ является сугубо оборонительным, отметил генерал.
«Ядерное оружие рассматривается как средство принуждения потенциального противника к отказу от развязывания агрессии в отношении нашей страны», — сказал Герасимов.
Он добавил, что все слова о концепции «эскалации для деэскалации» не соответствуют действительности. Никаких подобных пунктов в российских документах нет.