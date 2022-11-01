Генштаб предложил ужесточить ответственность за непредоставление военкоматам личных данных | 360°

Армия 01 ноября 2022, 17:19 Генштаб предложил ужесточить ответственность за непредоставление военкоматам личных данных Генерал-майор Побирохин предложил ужесточить законы о предоставлении данных военкоматам РИА "Новости"

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В России нужно ужесточить законы, касающиеся передачи актуальных сведений в военкоматы. Такое заявление сделал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-майор Сергей Побирохин, сообщил РБК.

По его мнению, нужно поменять законы, чтобы россияне были обязаны передавать актуальные данные. Сейчас военные комиссариаты, отметил он, не могут своевременно обновить данные о 25 миллионах гражданах.

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«Думаю, это должно регулироваться законодательно: или ужесточить требования, или персонализировать требования, чтобы каждый гражданин предоставил свои данные, чтобы они своевременно заносились в картотеку и базу данных „Горизонт-МР“», — сказал Побирохин.

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В сентябре военком Алтайского края Марат Усманов обвинил в ошибках во время мобилизации самих призывников. Он посчитал, что неточности произошли из-за того, что граждане сами не сообщили в военкоматы об изменениях в семейном положении.

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу на прошлой неделе заявил, что модернизацию систему работы военкоматов необходимо провести в стране, сообщил RT.