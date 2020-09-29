Генштаб назвал количество новобранцев в осеннем призыве

Он подчеркнул, что в призыв пройдет с учетом полученного опыта во время весенней кампании и с полной реализацией мер, которые исключат проникновение коронавирусной инфекции в армию. Все военкоматы России получили средства индивидуальной защиты и необходимое имущество.

Бурдинский отметил, что осенний призыв пройдет во всех регионах России, включая 10 субъектов, где весенняя кампания не проводилась.

«Генеральным штабом в соответствии с законодательством определен перечень отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним, где граждане призываются на военную службу только один раз в год. В связи с этим с 1 ноября по 31 декабря призыв будет осуществляться еще в 53 муниципальных образованиях 10 субъектов РФ», — заявил Бурдинский.

Для отправки новобранцев к месту службы задействуют отдельные вагоны и авиарейсы военно-транспортной и гражданской авиации. Все контакты призывников с посторонними на призывных и сборных пунктов исключат.

Также представитель Генштаба рассказал, что в ходе весеннего призыва призывники и представители воинских частей прошли тесты на коронавирус. Всего выявили 150 положительных результатов.