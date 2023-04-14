Армия 14 апреля 2023, 11:44 Генштаб назвал этапы проверки сил Тихоокеанского флота Генштаб: для проверки Тихоокеанского флота создали условия угрозы агрессии РИА «Новости»

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Для внезапной проверки сил Тихоокеанского флота создали условия, характерные для непосредственной угрозы агрессии. Об этом сообщил глава Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

«Создали учебную обстановку на период проверки, характерную для непосредственной угрозы агрессии. Для проверяемых создадут условия, соответствующие характеру и содержанию современной вооруженной борьбы», — сказал он.

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Герасимов отметил, что проверка пройдет в три этапа. На первом из них силы Тихоокеанского флота выполнят мероприятия по полному приведению в состояние полной боевой готовности.

«Органы управления спланируют практические действия исходя из складывающейся обстановки. Одновременно с этим они приготовят войска и силы к выполнению боевых упражнений, проведению контрольных занятий и учений», — добавил начальник Генштаба.

Также в ходе проверки в Тихоокеанском флоте в работу введут новые радиолокационные станции.

«На втором этапе пройдет развертывание сил в районы боевой подготовки, заступив на боевое дежурство», — отметил он.

Ранее о внезапной проверке Тихоокеанского флота объявил министр обороны Сергей Шойгу. В мероприятиях задействуют дальнюю авиацию, проведут ракетные пуски для поражения наземных объектов условного противника и корабельных ударных групп.