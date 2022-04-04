Генпрокуратура РФ даст правовую оценку украинским фейкам о ситуации в Буче

Генеральная прокуратура России заявила, что Украина распространяла ложную информацию о ситуации в Буче. Ведомство пообещало дать фейкам уголовно-правовую оценку. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Представители ведомства назвали «провокацией» информацию о Буче, которую публикуют украинские СМИ. По их словам, эти фейки стали очередным инструментом информационной войны против России. Украина пыталась выставить Вооруженные силы (ВС) РФ в плохом свете, заявили в Генпрокуратуре.

«Обстоятельства создания и публичного распространения заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений будут установлены. Им, безусловно, будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка», — подчеркнула пресс-служба ведомства.

Также представители Генпрокуратуры отметили, что заявления Украины не соответствуют реальности.

«Об этом свидетельствуют не только данные российских военных прокуроров, Минобороны России, заявившего о выходе российской армии из Бучи 30 марта, но и находящиеся в общем доступе видеоматериалы, в частности записанный 31 марта „победный“ ролик главы местной администрации, кадры пустых улиц, снятые при заходе в город украинских силовиков. Эти и другие данные подтверждают: все, что происходило в городе в период с 31 марта до вчерашнего дня, лежит исключительно на совести украинской стороны», — сказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ранее украинская сторона распространила в Сети фейковые кадры, якобы подтверждающие преступления ВС РФ против мирного населения. Специалисты рассказали, почему фейки о Буче провалились.