Генеральная репетиция парада Победы пройдет в Москве с авиацией

Военнослужащие готовятся к последней репетиции парада Победы перед 24 июня. В сторону Красной площади уже выехала колонна боевой техники.

Генеральный прогон начнется уже в 10 утра. В нем, помимо пеших военных и различной техники, примет участие и авиация. По сообщениям ТАСС, в субботу на улицах будут более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов.

Движение на время репетиции в Москве будет ограничено так же, как и выход из центральных станций столичного метро.

Предыдущие тренировки проходили без участия авиации. Они состоялись 17 и 18 июня в вечернее время.

Все, кто задействован в репетициях и самом параде, соблюдают правила безопасности — перчатки и маски в обязательном порядке. Участвуют в основном те военные, у кого есть иммунитет к коронавирусу. Их состояние контролируют военные медики и ежедневно проводят тесты на COVID-19.

Сам парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня, он начнется в 10 часов утра. Парад покажут по центральным каналам страны.