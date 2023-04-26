Армия 26 апреля 2023, 20:40 Генерала Ленцова назначили командующим миротворцами России в Нагорном Карабахе Минобороны: командующим российскими миротворцами Нагорном Карабахе стал генерал Ленцов Аппарат президента Республики Армения

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Генерал-полковник Александр Ленцов стал командиром российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в информационном бюллетене Минобороны России о деятельности отечественных миротворцев в зоне конфликта.

«С 25 апреля 2023 года командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС России генерал-полковник Ленцов», — отметили в документе.

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В бюллетене уточнили, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки на 30 наблюдательных постах. Также они следят за соблюдением режима прекращения огня.

Миротворцы за 24 часа провели патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах. Автомобильная колонна доставила гуманитарный груз в Степанакерт. За минувшие сутки российские миротворцы нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.