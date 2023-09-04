Армия 04 сентября 2023, 23:37 Генерала Кулакова назначили командующим миротворцами в Нагорном Карабахе Минобороны РФ: командующим миротворцами в Карабахе назначен генерал Кулаков unsplash.com

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Командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначен генерал-майор Кирилл Кулаков. Он сменил на этом посту Александра Ленцова, сообщили в Минобороны РФ.

Миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Нагорно-Карабахской Республики. На 30 наблюдательных постах российский контингент ведет круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением прекращения режима огня.

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«С 3 сентября 2023 года командование российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе возложено на генерал-майора Кулакова Кирилла Денисовича», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки нарушений прекращения режима огня не зафиксировано. Для обеспечения безопасности миротворцев российская сторона непрерывно взаимодействует с генштабами ВС Азербайджана и Армении.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 1 сентября подал в отставку, сообщил RT. Он также снял с должности главу правительства Гургена Нерсисяна.