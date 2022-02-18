Совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии завершатся в ближайшее время. Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал итоги учений «Союзная решимость — 2022». Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Военные учения двух стран проходят в период с 10 по 20 февраля 2022 года. Эксперт подчеркнул, что их уже можно считать успешными. При этом, заметил специалист, они стали самыми масштабными за последние годы.

«Стратегии отыгрывались различные, но все задачи были связаны исключительно с обороной рубежей и отражением атаки противника на земле, в воздухе. Кроме того, отрабатывались стратегии противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника», — отметил Липовой.

Военный эксперт считает, что НАТО от активности России и Белоруссии не в восторге, поскольку с помощью маневров страны передали Западу одно неприятное послание.

«Россия и Белоруссия дали понять миру, что сохраняют братские отношения и в случае конфликта легко объединят усилия. Страны не отыгрывают в своих учениях сценарии захвата чужих территорий. Мы только лишь демонстрируем готовность защищать свои границы так, чтобы ни у кого не возникло желания их нарушить», — отметил Липовой.