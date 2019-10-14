Генерал-майор Ильин: учения «Гром-2019» носят сугубо оборонительный характер
В ходе учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» российская армия отработает новые способы управления войсками, передает сайт телеканала «Звезда».
Врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин заверил, что учения носят исключительно оборонительный характер. Они не направлены против коалиций стран или отдельных государств. Одна из основных целей мероприятия заключается в том, чтобы обучить войска сдерживанию вероятного противника.
«Получение Вооруженными Силами Российской Федерации практики в отработке новых способов применения сил и средств, организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе выполнения задач по предназначению», — пояснил Ильин.
По данным издания, в рамках учений «Гром-2019», которые пройдут с 15 по 17 октября, военные проведут 16 запусков баллистических ракет «Синева» и «Ярс».