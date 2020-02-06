Гендиректор «МиГ» станет главой «Сухого»

«В новой должности Илья Тарасенко займется повышением операционной эффективности компании, усилением позиций военной авиационной техники на международных рынках, консолидацией активов дивизиона боевой авиации», — заявили в «Ростехе».

По данным СМИ, отставка прежнего директора «Сухого» Игоря Озара связана со срывом сроков поставки в войска Су-57.

Как сообщил портал «Утро.ру», компании «Сухой» и «МиГ» объединят в структуре Объединенной авиастроительной корпорации.