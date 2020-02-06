Гендиректор «МиГ» станет главой «Сухого»
«Ростех» подтвердил назначение гендиректора РСК «МиГ» Ильи Тарасенко главой «Сухого». Об этом сообщило РИА «Новости».
«В новой должности Илья Тарасенко займется повышением операционной эффективности компании, усилением позиций военной авиационной техники на международных рынках, консолидацией активов дивизиона боевой авиации», — заявили в «Ростехе».
По данным СМИ, отставка прежнего директора «Сухого» Игоря Озара связана со срывом сроков поставки в войска Су-57.
Как сообщил портал «Утро.ру», компании «Сухой» и «МиГ» объединят в структуре Объединенной авиастроительной корпорации.