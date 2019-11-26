ФСО отработает предотвращение терактов в Кремле

Федеральная служба охраны проведет 28 ноября ежегодные плановые учения по пресечению террористических угроз. Они состоятся на территории Кремля при участии других государственных органов.

На тактико-специальных маневрах отработают, кроме предотвращения терактов, тушение условного пожара и оказание помощи гражданам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

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Основной этап учений, подчеркнули в ведомстве, состоится в Кремле и на его непосредственной территории. Некоторые сценарии разыграют на Красной площади, в Александровском саду и на Васильевском спуске.

«Учения будут проводиться во взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами», — пояснили в ФСО.

В связи с маневрами доступ посетителей на Красную площадь, Васильевский спуск и в Александровский сад ограничат с 14:30 четверга до 21:00 этого же дня. В среднюю часть сада смогут пройти обладатели билетов и приглашений на мероприятие, которое состоится в Государственном Кремлевском Дворце вечером.