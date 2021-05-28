ФСБ обвинила США в непризнании морской границы России

США безосновательно ставит под сомнение территориальную целостность России, не признавая позицию России по статусу залива Петра Великого в Приморье. Инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» является нарушением государственной границы Российской Федерации.

Об этом заявил в интервью РИА «Новости» руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

Он напомнил, что согласно международным нормам и российскому законодательству, граница государства в море определяется по внешней границе территориальных вод, расстояние которых составляет 12 морских миль от берега. При этом исключительная экономическая зона находится за пределами территориальных вод и не превышает 200 морских миль.

Но, по словам Кулишова, залив Петр Великий признан в 1957 году историческим на основании географических условий и оборонного значения. На него эти нормы не распространяются.

«Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США „Джон Маккейн“ является нарушением государственной границы Российской Федерации», — сказал агентству Кулишов.

Американский эсминец в ноябре прошлого года зашел в российские территориальные воды на два километра в заливе Петра Великого. Российскому противолодочному кораблю пришлось отогнать в нейтральные воды судно США.

Позже американские военные заявили, что не считают эти воды территориальным морем России, а их эсминец обеспечивал свободу судоходства.