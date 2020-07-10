Фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания в Японское море

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания в Японское море, сообщили в пресс-службе ТОФ.

Уточняется, что судно было усовершенствованно в центре судостроительного ремонта «Дальзавод» во Владивостоке. Корабль усилили ударным ракетным оружием, комплексами «Калибр» и «Уран».

Фрегат вернется в состав флота до конца нынешнего года, пишет сайт телеканала «Звезда».

«Маршал Шапошников» — крупное противолодочное судно проекта 1 155. Оно входит в состав Тихоокеанского флота. Корабль назвали в честь русского и советского военачальника, Маршала СССР Бориса Шапошникова. Фрегат был заложен в 1983 году на заводе «Янтарь» в Калининграде.