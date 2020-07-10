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    10 июля 2020, 11:38

    Фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания в Японское море

    Полина Петрова

    Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания в Японское море, сообщили в пресс-службе ТОФ.
    Фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания в Японское море

    Уточняется, что судно было усовершенствованно в центре судостроительного ремонта «Дальзавод» во Владивостоке. Корабль усилили ударным ракетным оружием, комплексами «Калибр» и «Уран».

    Фрегат вернется в состав флота до конца нынешнего года, пишет сайт телеканала «Звезда».

    «Маршал Шапошников» — крупное противолодочное судно проекта 1 155. Оно входит в состав Тихоокеанского флота. Корабль назвали в честь русского и советского военачальника, Маршала СССР Бориса Шапошникова. Фрегат был заложен в 1983 году на заводе «Янтарь» в Калининграде.