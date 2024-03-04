Армия 04 марта 2024, 15:38 Фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в порт в Катаре для участия в выставке DIMDEX-2024

Читать 360tv в

Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота зашел в порт Хамад в Катаре для участия в международной военно-морской оборонной выставки IMDEX-2024. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Корабль смогут посетить иностранные гости мероприятия. Для личного состава подготовили культурный отдых с обзорными экскурсиями по городу.

Реклама

Отмечается, что фрегат в Катаре встретили представители посольства Российской Федерации в Дохе и офицеры Военно-морских сил ближневосточного государства.