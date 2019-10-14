Фрегат «Адмирал Макаров» провел стрельбы в Средиземном море

«Все вооружение корабля проверено в бою в предыдущих двух годах, непосредственно выполнены стрельбы „Калибрами“, выполнены стрельбы и зенитными комплексами», — приводит агентство слова капитана второго ранга.

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Куприн также добавил, что корабли проекта 11356, к которому относится фрегат «Адмирал Макаров», уже неоднократно выполняли задачи в Средиземном море. По словам военного, этот корабль является самым современным оружием России.

До начала учебных стрельб фрегат доставил на греческий остров Корфу, где проходила Русская неделя, икону святого апостола Андрея Первозванного.

До конца 2019 года корабль будет находиться в дальнем походе в составе Средиземноморской эскадры.

«Адмирал Макаров» вооружен ракетным комплексом «Калибр», зенитным ракетным комплексом «Штиль-1» и ракетно-артиллерийским комплексом «Палаш». Также на борту фрегата есть торпедные аппараты и реактивная бомбометная установка.