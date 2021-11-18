Российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил гиперзвуковую ракету «Циркон» в Белом море. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны. Сообщение процитировало РИА «Новости».

«Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», — сказали в там.

В ведомстве отметили, что полет соответствовал заданным параметрам. Пуск прошел успешно, ракета поразила установленную цель прямым попаданием. В Минобороны отметили, что целью была мишенная позиция, которая находилась в Белом море.

Чтобы обеспечить стрельбу и закрыть район, в котором проходил запуск ракеты, привлекли надводные корабли и морскую авиацию Северного флота. После завершения испытаний министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об их успешности.

Ракеты «Циркон» могут развивать скорость, которая в девять раз превышает скорость звука. Речь идет о девяти махах — более 10 тысяч километров в час. Планируется, что такими ракетами вооружат надводные и подводные корабли. Речь идет как о кораблях, которые только разрабатывают, так и о тех, которые уже строят.