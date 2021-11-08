Фрегат «Адмирал Горшков» пришел в Белое море в рамках испытаний «Цирконов»

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» совершил переход с базы в Североморске в Белое море. Марш-бросок провели в рамках испытаний новой российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Во время перехода экипаж фрегата совершенствовал военно-морскую подготовку, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота. На «Адмирале Горшкове» велась подготовка к выполнению предстоящих задач.

В Баренцевом море «Адмирал Горшков» провел зенитные ракетные стрельбы по морским и воздушным целям. Для этого применили новый комплекс «Полимент-Редут». ЗРК устанавливают на российских фрегатах и корветах нового поколения.

Корабль принимает участие в испытаниях новой российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Ее испытательные пуски с «Адмирала Горшкова», проведенные в декабре, ноябре и октябре 2020 года и в июле 2021-го, прошли успешно.

Впервые гиперзвуковую ракету «Циркон» запустили с подводной лодки Северного флота 4 октября. Президент РФ Владимир Путин 3 ноября заявил, что испытания ракеты «Циркон» подходят к концу. Она должна поступить на вооружение российского флота в 2022 году.