Армия 25 января 2023, 09:31 Фрегат «Адмирал Горшков» «поразил» мишень в Атлантическом океане гиперзвуковой ракетой Фрегат «Адмирал Горшков» провел учения в Атлантическом океане с применением «Циркона»

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Военные моряки ударили гиперзвуковой ракетой «Циркон» по кораблю условного противника способом компьютерного моделирования. Телеканал «Звезда» показал, как в районах западной части Атлантического океана проходит учения экипажа фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

«Объект находился на расстоянии более 900 километров. В ходе выполнения учебной задачи боевой экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий», — говорится в сообщении.

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Командует походом отряда кораблей в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама» командир дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1-го ранга Олег Гладких.

Ранее экипаж корабля провел учение по противовоздушной обороне. Действия отрабатывали в акватории Норвежского моря при сложных гидрометеорологических условиях. За работой российского военного корабля следили ВМС Британии.

Между тем появилась информация, что Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» примет участие в совместных учениях с Китаем и ЮАР, которые пройдут с 17 по 27 февраля в Индийском океане.