Армия 19 июля 2023, 06:51 Фрегат «Адмирал Горшков» отработал в Средиземном море отражение ударов с воздуха Минобороны: фрегат «Адмирал Горшков» провел тренировку по ПВО в Средиземном море

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Во время дальнего похода в Средиземном море экипаж фрегата «Адмирал Горшков» Северного флота отработал задачи противовоздушной обороны. Кадры военных учений показало Минобороны России.

Расчеты штурманской, радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей задействовали в тренировке по отражению средств воздушного нападения противника. При помощи компьютерного моделирования военные воссоздали предполагаемую тактическую обстановку, а экипаж Ка-27 выступил в роли средства воздушного нападения на дальней дистанции.

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Команда фрегата «Адмирал Горшков» отработала отражение ударов с воздуха, в том числе посредством противокорабельных ракет и авиации. Военные проверили скорость и слаженность действий информационного центра, расчетов артиллерийской установки А-192 и зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут». По информации Минобороны, все упражнения успешно выполнили.

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