Фрегат «Адмирал Горшков» испытал ракету «Циркон» в Белом море

Фрегат «Адмирал Горшков» выпустил гиперзвуковую ракету «Циркон» в Белом море. Новый испытательный пуск прошел успешно. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«Стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 километров», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что очередной пуск выполнили в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия. По результатам пуска стрельбу признали успешной: ракета двигалась по заданным параметрам и поразила выбранную цель.

В ведомстве отметили, что привлекали надводные корабли и морскую авиацию Северного флота к обеспечению стрельб и закрытию района, в котором проводили испытания. Там также напомнили, что прошлую стрельбу по морской мишени провели две недели назад — она тоже прошла успешно.