Французский корабль Auvergne зашел в Черное море

Корабль военных сил Франции Auvergne зашел в Черное море. За ним начали следить российские военные.

За фрегатом французской армии следит флот Черного моря, передало РИА «Новости» сообщение Национального центра управления обороной, входящего в состав Минобороны РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием Auvergne ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря», — отчитались в центре.

В Черное море неоднократно заходили зарубежные корабли. Ранее в него зашел американский миноносец Arleigh Burke, а в октябре рядом с берегом Крыма проходил американский ракетный эсминец USS Porter. В тот раз западный военный корабль проходил учения, его переход через Черное море был согласованным и запланированным заранее.