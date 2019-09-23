Франц Клинцевич оценил решение финансировать абхазскую армию

Член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал, что финансирование позволит обеспечить безопасность и России, и Абхазии. По его словам, решение грамотно проработали.

«В данном случае, вкладывая деньги в модернизацию и совершенствование вооруженных сил Абхазии, мы прежде всего помогаем не только Абхазии, но и обеспечиваем безопасность собственной страны. На самом деле подобного рода вещи в рамках межгосударственных соглашений уже давно проводятся. Другое дело, что президентом все было конкретизировано, и, если смотреть с точки зрения организации процесса, это не делается через какие-то структуры», — объяснил он.

Франц Клинцевич добавил, что финансирование будет проводиться в рамках единого бюджета министерства обороны и не потребует дополнительных вложений.